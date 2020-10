Perché tutti litigavano con Ginger Baker?

Tra droga, scazzottate, sparatorie, problemi con la polizia, con l'immigrazione e con il fisco e rapporti spezzati con tre ex mogli e tre figli, Ginger Baker trovava la sua libertà da solo. In particolare in Africa, dove passò parte della sua vita studiando l'afro-beat come componente totalmente integrante della sua musica.

Dunque non era in grado di relazionarsi bene con gli atri musicisti, non sapeva tenere insieme un gruppo, prima i Cream e poi i Blind Faith, e si imbarcava in progetti fantasiosi e difficilmente realizzabili. Però sicuramente Baker sapeva il fatto suo alla batteria e lo dimostra oggi la sua eredità.