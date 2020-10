FOXTROT: come i Genesis scrissero la storia del prog

Il disco si apre con Watcher of the Skies: scritto da Banks e da Rutherford, venne utilizzato in modo fisso come introduzione di ogni concerto dei Genesis, che divenne via via sempre più spettacolare, con le luci abbassate e Peter Gabriel in uno dei suoi famosissimi costumi, mantello e copricapo con ali di pipistrello.

L’originale Get ‘Em Out by Friday, in cui ricorrono linguaggi musicali diversi, era immaginata da Peter Gabriel, che ne scrisse il testo, come un brano sul trasloco forzato degli inquilini dalle loro case.

A questa si affianca Can-Utility and the Coastliners, che racconta di Canuto il Grande, che per dimostrare di non meritare la venerazione divina dei suoi, ordinò al mare di non affondare davanti al suo trono, che ovviamente venne affondato.

Impossibile non menzionare Supper’s Ready, considerata il capolavoro assoluto dei Genesis, un lungo brano ricco di riferimenti al passato biblico, alla mitologia e al futuro – non nuovi nella loro produzione.