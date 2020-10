5 serie imperdibili per amanti della musica

Se siete appassionati di musica non potete perdervi 5 serie che raccontano in maniera comica, drammatica e irriverente diversi volti del panorama musicale. Scopriamo quali sono!

Saranno Famosi (1982)

Tratta dall'omonimo film del 1980 di Alan Parker, Saranno Famosi si sviluppa su sei stagioni attorno alle vicende di cinque talentuosi giovani. Frequentano la New York City High School For Performing Arts e sognano di sfondare nel mondo dello spettacolo, tra canto, ballo e recitazione. La serie si configura così come il primo teen drama a sfondo musicale ambientato in un liceo.

Sulla scia del celebre brano Fame di Irene Cara, indaga dubbi, angosce, amori, amicizie e problemi familiari dei giovani di una generazione e dei loro insegnanti. Incarna così un'icona televisiva degli anni Ottanta, con performances che danno sapore a una narrazione tutta musicale.