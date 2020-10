Il lungo tira e molla tra Marc Storace e gli AC/DC

Quella tra Marc Storace e gli AC/DC è una lunga storia di corteggiamenti. Prima erano gli AC/DC a volerlo, poi fu Storace a chiedere se l’offerta fosse ancora valida. Ecco tutta la storia:

Da quando Marc Storace e i suoi Krokus iniziarono a farsi conoscere, i fan notarono una straordinaria somiglianza tra la voce del cantante e quella di Bon Scott. Effettivamente, il timbro era molto simile, e purtroppo la voce si sparse in fretta: Storace divenne presto “quello che imitava Scott” e questo, per un giovane che iniziava a scalare il successo, non doveva essere l’ideale – pensiamo al giovanissimo Springsteen la cui unicità non veniva valorizzata perché tutti lo vedevano come “il nuovo Bob Dylan”.

L’accusa di essere addirittura una band clone degli AC/DC si fece pesante con gli anni, e sicuramente non fu facile da digerire. È certo che i riferimenti sono molti, e senza dubbio l’ispirazione fu forte. Nonostante questo, i Krokus riuscirono a ritagliarsi il loro spazio nel mondo della musica e a conquistare il cuore di molti fan.

Oggi ovviamente Marc Storace vive come un complimento quella somiglianza, ma da giovani è difficile accettare di essere assimilati a qualcuno. Accadde poi che, nel 1980, dopo la morte di Bon Scott, avvenuta il 19 febbraio dello stesso anno, gli AC/DC cercarono di reclutare Marc tra le loro fila.