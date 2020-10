ROCK ‘N’ ROAD: musica e moto sulle montagne di Madesimo

Durante la notte, una volta montata la tenda con all’interno lo studio di registrazione, i ragazzi hanno potuto sperimentare come vengono impiegati gli strumenti con una fedeltà nel suono straordinaria.

Non abbiamo avuto un minuto di pausa tra montare la tenda come "studio di registazione", cablare, assicurarsi che tutto andasse, registrare dopo 3/ 4 ore di moto, finire, smontare e prepararci per la notte poiché era troppo umido continuare dopo le ore 1.00, avremmo distrutto i nostri strumenti Yamaha..

L'avventura era appena cominciata. Il secondo giorno, il gruppo si è diretto in moto verso lo stupendo Lago Azzurro, ha scelto l'inquadratura, ricreato il quadro di riprese, scaricato il furgone e poi montato tenta e studio. Si è rifatto un ascolto dei take e poi via... il secondo giorno era dedicato al rock!!

Abbiamo voluto particolarmente rafforzare la parte di armonia, di “tappeto di chitarre elettriche” grazie alla nostra ZOOM G5N, ha dei suoni molto ben fatti e affidabili per il distorto, così ho riarmonizzato 4 tracce in stereofonia per i musicisti.

In questa parte, il gruppo, sempre più entusiasta, ha utilizzato un SYNTH di IK MULTIMEDIA, che ha permesso attraverso alcuni plug-in di fare delle armonizzazioni per coro ed orchestra così da rendere la soundrack quel gusto di rock deciso, sicuro, ma anche melodico, epico...

Questo è il risultato. Ringraziamo Rosco Felcher, direttore della produzione moto e logistica e Mirko Ruggirello, direttore della produzione video.