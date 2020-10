Augusto Daolio, una vita tra i Nomadi

La collaborazione influenzò il tono dei Nomadi, che dalla leggerezza imposta dalla casa discografica dei primi anni riuscì a raggiungere temi più impegnati e profondi, come i movimenti studenteschi e operai. Con Guccini realizzarono brani come Noi non ci saremo e Dio è morto, censurata dalla radio pubblica ma compresa paradossalmente dalla Radio Vaticana, che al contrario la trasmetteva (ve ne abbiamo parlato qua).

Da qui il successo fu continuo, e i Nomadi conquistarono il pubblico con brani come il classico italiano Io vagabondo, nel 1972. Soprattutto la voce di Augusto affascinava la gente, per la trasformazione che avveniva dagli album in studio ai live: sembrava scatenarsi qualcosa nel cantante a contatto con la gente, tanto che il suo tono si caricava e si “sporcava”, commuovendo il pubblico.

Pochi anni dopo il bassista Dante Pergreffi morì in un incidente, e questo sentito lutto aggravò le condizioni di Augusto Daolio, che già era fisicamente indebolito. Nello stesso anno, il 1992, Augusto si spense dopo una breve ma dura lotta con il cancro ai polmoni.