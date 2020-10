DIRTY MIND: il Prince (troppo) erotico per i discografici

In qualità di main artist sul palcoscenico, solamente in biancheria intima e con quello spirito da Rocky Horror Picture Show, Prince non guardava in faccia a nessuno. Neanche quando, nel 1981, a un concerto con i Rolling Stones al Los Angeles Coliseum, fu colpito con bottiglie e lattine dal pubblico per il suo abbigliamento.

Ma Prince stava già assaporando la gloria di un nuovo scenario androgino, esplicito, dove il sesso diventava componente distintiva dell'immagine di un rocker. E per scoprire meglio perché il cantante suscitò tanto scalpore in quegli anni, basta guardare i testi dei brani di DIRTY MIND.

A partire dalla canzone di apertura, Dirty Mind, che esplicita il desiderio sessuale tra desideri sporchi, "cavalcate" in macchina e in pubblico, sotto lo sguardo di tutti. C'è poi Uptown che rivendica la libertà sessuale totale, con persone di qualsiasi sesso, età e razza e Head, un termine colloquiale che richiama la testa dell'amante durante la fellatio.

Ma più di tutte è Sister, con un chiaro richiamo all'incesto, che fu particolarmente censurata. E, a discapito delle indignazioni bigotte, Prince diventò comunque un'icona amata e valorizzata per la sua completa libertà espressiva e creativa, con i suoi celebri brani hot pop, rock, funk, post punk che ancora oggi tutti amiamo.