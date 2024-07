Nasby & Crosh: passione viscerale per il folk

Nascono come duo nel 2012 grazie alla lunga amicizia che unisce Luca “Bittì” Cirio (voce, chitarra acustica, mandolino) e Federico “inarteCapra” Cavaliere (voce, melodica e piano/tastiera). Nel 2013 si aggiunge Alessio Premoli (chitarra acustica) e in trio pubblicano l’EP completamente autoprodotto

“Quiet Before the Storm”. Nel 2016 raggiungono l’attuale equilibrio sonoro con l’ingresso di Gabriele “Gaab” Faoro (percussioni).

Per creare il loro sound è bastato prendere quattro musicisti milanesi dalle barbe incolte che condividono una viscerale passione per il folk ipnotico e arido della West Coast, farcire le playlist dei loro iPod con tutte le grandi hit del pop internazionale e piazzarli infine su un divano a guardare su Rete4 in seconda serata “Amici Miei” di Monicelli.

Per il link al loro sito, clicca qui!