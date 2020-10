I più strani viaggi allucinogeni di John Lennon

C'era così in John l'esigenza di trovare quella tensione spirituale sopita, ma desiderosa di emergere con una dirompenza psichedelica. E in quel momento l'LSD sembrava lo strumento perfetto per lasciare andare la propria creatività sotterranea.

Tuttavia, Paul dichiarò che i Beatles composero sempre i loro pezzi con scelte deliberate, senza lasciarsi trascinare totalmente dalla droga. Anche se una volta John prese per sbaglio LSD al posto dell'anfetamina durante le prove e fu lasciato da George, per prendere aria, da solo a guardare le stelle sul terrazzo del palazzo. Una scelta non molto furba, di cui tutti si pentirono immediatamente, ma per fortuna John non fece gesti azzardati.