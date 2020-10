Ascolta “My Way, Soon!”, nuovo singolo dei Greta Van Fleet

A due anni da ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY, la band dei fratelli Kiszka ha pubblicato un nuovo brano. Ascoltalo qui:

Sono tanto amati quanto odiati per un unico motivo: sono troppo simili ai Led Zeppelin. Qualunque sia l'opinione di critici e ascoltatori, dell'album d'esordio dei Greta Van Fleet, ANTHEM OF THE PEACEFUL ARMY, si è parlato moltissimo.

I quattro membri della band del Michigan, i gemelli Josh e Jake Kiszka, il fratello più giovane Sam e l'amico Danny Wagner, hanno ora pubblicato un nuovo singolo: My Way, Soon.