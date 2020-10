Guarda il toccante tributo di Sammy Hagar e Michael Anthony a Eddie Van Halen

Insieme a Michael Anthony, anche lui ex Van Halen, Sammy Hagar ha condiviso ora un videomessaggio intitolato We Love You Eddie.

Nel video, registrato il 7 ottobre, Sammy ammette di essere "devastato" dalla morte del chitarrista:

Per me e Mike è stato come essere investiti da un maledetto camion. Ha tolto un po' il vento dalle vele. Voglio solo dire che sono un po' devastato. Una canzone dei Van Halen non mi è mai sembrata così difficile da cantare e suonare in vita mia.

Anthony non può che concordare:

È molto surreale in questo momento. Non ci ho ancora riflettuto.

Il messaggio si conclude con Michael Anthony che dice: "Ti vogliamo bene Eddie", per poi dare spazio alle riprese di Hagar che prova con i suoi The Circle la hit dei Van Halen Right Now. Ecco il video: