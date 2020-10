David Lee Roth a Eddie Van Halen: “Che viaggio lungo e faticoso è stato”

Era il 1978 quando i Van Halen si affacciarono sulla scena musicale con il loro primo album omonimo. Un grande successo, che dovette aspettare l'arrivo del 1984 per raggiungere le stesse vette. E accadde, dato che Jump arrivò in vetta alle classifiche USA e il gruppo vinse nel 1992 un Grammy per la migliore interpretazione hard rock con l'album FOR UNLAWFUL CARNAL KNOWLEDGE.

Ma quell'anno, David Lee Roth non faceva già più parte della band. Proprio sull'onda del massimo successo del gruppo, infatti, a partire dal 1985, David provò la carriera da solista, con un EP, CRAZY FROM THE HEAT, che ottenne un grande successo. E, soprattutto, consacrò la sua nuova strada musicale, a fianco del chitarrista Steve Vai.

Il ritorno con i suoi Van Halen avenne solo nel 1996, ma da quel momento niente fu come prima, dato che più volte David sostenne che i Van Halen erano finiti. Ed è proprio lui a sganciare la bomba in cui annullava i loro ultimi concerti a causa della malattia di Eddie. Al frontman toccava dunque il ruolo di portavoce, per consacrare un rapporto difficile, date le due forti personalità egocentriche e brillanti dei musicisti, ma vincente.

Così David c'era quando Eddie arrivò in America e subì il razzismo verso le sue origini, che lo connotavano come un mezzosangue (famiglia olandese-indonesiana) e gli davano difficoltà a parlare bene inglese. Ma ben presto tutta l'attenzione si concentrò sulle sue spettacolari doti di chitarrista e la voce rimase a David, in una combinazione completiva esplosiva, che li voleva sempre insieme sul palco a cantare, suonare e ballare come matti.