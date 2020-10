Martin Barre, Clive Bunker e Dee Palmer insieme per i 50 anni di Jethro Tull

Martin Barre, Clive Bunker e Dee Palmer festeggeranno 50 anni di Jethro Tull suonando l'intero album AQUALUNG presso il "A New Day Festival".

Martin Barre, chitarrista dei Jethro Tull dal 1969 al 2011, si prepara a festeggiare il suo 50° anniversario di appartenenza al gruppo che ha scritto la storia del prog.

Si riunirà infatti con gli ex membri dei Jethro Tull Clive Bunker e Dee Palmer presso il "A New Day Festival" della prossima estate, a Faversham, nel Kent. Per l'occasione, i musicisti eseguiranno l'intero AQUALUNG, insieme ad altri classici della musica dei Tull.

Il festival, che si terrà dal 20 al 22 agosto 2021, vedrà anche le esibizioni di Seth Lakeman, Edgar Broughton, The Crazy World of Arthur Brown, Osibisa, The Mentulls, Collateral, Cockney Rebel, Mungo Jerry, Krankschaft, Ed Wynne Band, Flutatious, Kindred Spirit e altri.

Ma le sorprese non sono finite. Come vi abbiamo accennato in questo articolo, Martin Barre pubblicherà il 6 novembre il doppio CD 50 YEARS OF JETHRO TULL, una raccolta personale di brani sia dal vivo che registrati in studio, scelti con cura dallo stesso Barre. Il disco presenterà anche quattro bonus track, precedentemente inedite, incise al The Wildey Theatre, in Illinois, nel maggio 2019.