PANTHER: tutti i segreti sul nuovo album dei Pain Of Salvation

Alla riapertura dal lockdown, il gruppo progressive metal svedese dei Pain Of Salvation torna con un nuovo, spiazzante e originale album. Volete saperne di più?

Una pantera dai connotati antropomorfi avvolta in una coltre nebulosa. Così appare la copertina del nuovo album dei Pain Of Salvation, uscito il 28 agosto 2020 e realizzato in pieno lockdown. Il gruppo progressive metal svedese ritorna alla carica, mostrando al suo pubblico uno scenario musicale diverso, sperimentale e lontano dall'ortodossia di genere che aveva caratterizzato IN THE PASSING LIGHT OF DAY.

Il disco del 2017 aveva conquistato i fan e la critica, con atmosfere poliedriche, sfaccettate e legate a un classicismo denso di profondità e significato. Complice il retroscena della stesura dell'album, ovvero la grave malattia alla pelle che aveva incantenato il frontman, Daniel Gildenlöw, al lettino d'ospedale per mesi. E la sua rinascita, forgiata dalla malinconia dei ricordi, ne accompagnava la voce in un caldo abbandono musicale, che incantò tutti i suoi ascoltatori. E quel dolore pregnante in progressiva esplosione è il lascito dei Pain Of Salvation prima del loro ultimo disco.

Qui ritroviamo la storica formazione con Gildenlöw alla voce, Johan Hallgren alla chitarra, Gustaf Hielm al basso, Léo Margarit alla batteria e Daniel Karlsson come tastierista e chitarrista. Ma scopriamo di più.