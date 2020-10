5 canzoni di Demis Roussos da conoscere

L'eclettico cantante e musicista greco ha lasciato uno splendido repertorio alla musica internazionale, modulando la sua voce sui generi più svariati attraverso canzoni indimenticabili, di cui ne riportiamo 5. Le conoscete?

Rain and Tears (1968)

Il dolcissimo brano regala il successo al trio greco degli Aphrodite's Child, dove Demis Roussos milita all'inizio della sua carriera. La particolarità e l'originalità del brano consacra il gruppo come un'esplosione di freschezza alla fine degli anni Sessanta.

E pensare che il suo successo è legato a una casualità, dato che il gruppo, in partenza per Londra, rimase bloccato a Parigi per un problema al volo e così un produttore notò Rain And Tears. Non poteva di certo lasciarsi scappare la modernizzazione di una composizione barocca di Johann Pachelbel, risalente al 1650! La canzone è stata anche reinterpretata in italiano da grandi artiste quali Dalida e Caterina Caselli.