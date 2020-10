Ascolta “Get It Back”, nuovo brano dei Pearl Jam ora in streaming

È disponibile in streaming Get It Back, la nuova canzone dei Pearl Jam originariamente inserita in una compilation a favore del voto.

Get It Back, scritta dal batterista Matt Cameron, è disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali. Prima, infatti, il nuovo brano dei Pearl Jam, primo dai tempi di GIGATON, era stato rilasciato in esclusiva, solamente per un giorno, come parte di "Good Music to Avert the Collapse of American Democracy: Volume Two", una compilation finalizzata a raccogliere fondi per l'associazione Voting Rights Lab.

Sono in streaming anche un nuovo pezzo del chitarrista Stone Gossard, intitolato Near, e la prima traccia dei Deaf Charlie, il nuovo gruppo formato da Jeff Ament con John Wicks.

In occasione del trentesimo anniversario del debutto dal vivo della band di Seattle, debutto avvenuto il 22 ottobre 1990, i Pearl Jam hanno anche rivelato che trasmetteranno dal vivo il concerto tenutosi a Philadelphia il 29 aprile 2016. Nel corso di quella speciale esibizione, durata tre ore, la band di Eddie Vedder aveva suonato l'album TEN nella sua interezza.