Come David Crosby ha dedicato la vita alla musica… e non solo

Durante questo periodo, David Crosby si dedicò alla produzione dei suoi album solisti, tra cui IF I COULD ONLY REMEMBER MY NAME, un disco esplosivo che vide la partecipazione di grandi nomi della musica, come Santana, Joni Mitchell, Grateful Dead, Jefferson Airplane, oltre che dei vecchi compagni Neil Young e Graham Nash.

L'album - di cui vi abbiamo parlato qua - venne rivalutato solo con il passare del tempo, mentre il primo impatto non fu esattamente felice. La risposta ironica al titolo del disco fu nel secondo album di Crosby, OH YES I CAN, pubblicato nel 1989.

Ma passiamo alla vita privata. Di lì a poco, Crosby avrebbe incontrato suo figlio, dato in adozione negli anni Sessanta: si trattava di James Raymond, un compositore e pianista che raggiunse il padre biologico quando quest’ultimo era ricoverato in ospedale. James aspettava un figlio, che nacque il giorno dopo: la famiglia di David Crosby si era allargata da un giorno all’altro.

I due non si lasciarono più, e iniziarono una collaborazione molto fertile, pubblicando con il chitarrista Jeff Pevar due album in studio e due dal vivo. Ecco qualche assaggio: