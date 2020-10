Quando Grace Slick fece decollare i Jefferson Airplane

Era il 1965 e Grace, insieme al marito Jerry Slick, da cui prese il cognome, assistette a un concerto dei Jefferson Airplane e le venne voglia di fondare una band. Così, dai coniugi Slick nacque The Great Society, un progetto breve, destinato a consumarsi in un anno davanti al potere ammaliante di una grande band.

I Jefferson Airplane si erano infatti appena separati dalla loro precedente cantante, Signe Anderson, da poco diventata mamma, ed erano in cerca di una nuova voce per l'album in preparazione, SURREALISTIC PILLOW, che sarebbe uscito nel 1967. Grace Slick era pronta a cogliere l'occasione. Il suo carattere ribelle e sfacciato l'aiutava, oltre a una bellissima voce che conquistò il gruppo.

Ma Grace portava con sé due brani vincenti, White Rabbit e Somebody To Love. Vi dicono qualcosa? Ebbene sì, sono i più celebri successi dei Jefferson Airplane, portati da una cantante che non suonava ancora con loro!

La prima canzone fu scritta da Grace sotto effetto di LSD, mentre nella mente le si formava un immaginario fantastico e psichedelico ispirato ad Alice Nel Paese delle Meraviglie. Il secondo brano invece fu ideato da Garby Slick, cognato di Grace, che lanciò il pezzo con i The Great Society, ma non ebbe successo.

I Jefferson Airplane lo resero più ritmato e ne fecero un'icona a Woodstock nel 1969. In breve tempo, dunque, una giovane e inesperta cantante fece decollare i Jefferson Airplane: una perfetta combinazione simbolo del rock psichedelico.