5 serie imperdibili per amanti della musica (parte 2)

The Get Down (2016)

Dagli sfavillanti palchi di Broadway passiamo alla sgangherata periferia del Bronx dove, negli anni Sessanta, un gruppo di ragazzini afroamericani trova la sua strada nella musica. Stiamo parlando di The Get Down, la serie Netflix firmata da Baz Luhrmann che racconta le origini della scena hip hop newyorkese.

Un intreccio di sogni, speranze e ambizioni per chi, nato tra la povertà e il crimine, sognava di fare strada con il canto. E lì nasce il rap, dettato da parolieri di strada che mettono in rima le loro esperienze creando un nuovo genere musicale. Purtroppo, a causa dei bassi ascolti, la serie non va oltre la prima stagione, ma resta comunque un prodotto interessante e originale da vedere.