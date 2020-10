Ascolta il singolo “September” di Judith Owen, omaggio agli Earth, Wind and Fire

Si intitola September il nuovo singolo con cui Judith Owen omaggia il celebre brano degli Earth, Wind and Fire, tra i preferiti della cantautrice gallese.

Judith Owen, pianista, cantante e comica di fama mondiale, prosegue senza sosta la pubblicazione di singoli che andranno a comporre il suo prossimo album BOTH THINGS ARE TRUE, in uscita nel 2021.

Dopo i brani originali I Still Dream of America e Second Hand Sexbot e dopo una prima cover (Hold My Hand di Jess Glynne), questa volta Judith si cimenta con la reinterpretazione di September, hit dancefloor R&B degli Earth, Wind and Fire, disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

Ricordo il giorno in cui tornando da scuola, avevo ascoltato per la prima volta September degli EW&F: fu un’esplosione di gioia. Oggi ho voluto provare a capovolgerla, rendendola una canzone jazz che raccontasse l’autunno dell’amore. Un brano che, ricordando e desiderando quell’estate di euforia giovanile, riflettesse sull’emozionante danza dell’amore che svanisce con il tempo e il sopraggiungere della familiarità.

Il singolo è stato registrato dal vivo con gli ormai storici compagni di palco di Judith, il bassista Leland Sklar e il percussionista Pedro Segundo, a cui si sono aggiunti per la prima volta il chitarrista David Blenkhorn e il trombettista Ashlin Parker.