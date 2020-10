SURFING WITH THE ALIEN: Joe Satriani come Silver Surfer

E, come se ci fossimo trovati in un intermezzo poetico, subito dopo veniamo rilanciati verso l'alto con la potenza di Satch Boogie. E non è strano immaginarsi Satriani con una tuta argentea patinata che corre nello spazio-tempo a tutta velocità. Fino al raggiungimento dei toni epici di Hill Of The Skull, un brano che ha in sé una fortissima carica scenica ed evocativa. Ed è come se assaporassimo la grandezza prima di riprendere la dolce via di Circles, che però non può rinunciare a un'altra ascesa di riff incalzanti. Segue l'atmosfera esoterica di Lords Of Karma, subito straniata dai toni futuristici di Midnight, piece semiacustica di gradevolissimo ascolto. Ultimo il ritorno al riff classico dai toni malinconici di Echo, che delizia in chiusura come un dolce fine pasto.

Così Satriani ci propone un viaggio interplanetario alla scoperta di temi e stili differenti. Nessun brano eguaglia un altro e tutti accorrono verso una composizione finale dai frammenti armonici perfettamente incastonati. Come un supereoe per la sua famiglia, Satriani si fa portavoce di un eroismo musicale che non avrebbe bisogno di riferimenti narrativi fumettistici per stupire e ammaliare, in ogni tempo, il suo pubblico.