Lutto nella musica: è morto Paul Matters, bassista degli AC/DC nel 1975

Sono tempi lontani quelli in cui Paul Matters militò negli AC/DC. Dopo aver suonato con la band australiana, Matters lasciò apparentemente la musica.

La notizia della sua scomparsa è stata rivelata dall'amico Rod Wescombe su Facebook:

Ho incontrato Paul per la prima volta nel 1973, quando suonava il basso tra gli Armageddon a un concerto ad Hamilton, Newcastle. Quando vivevo a Toronto, veniva a casa mia a tarda ora per fare festa e gli piaceva molto far festa. Alla fine del '75, dopo la sua partenza dagli AC/DC, suonammo insieme in una band unica chiamata Miss Australia Band a un concerto su un traghetto sul lago Macquarie (...). Ricordo che riusciva sempre a farmi ridere quando era dell'umore giusto. Dopo aver lasciato il New South Wales ho perso i contatti con lui, come molte altre persone nel corso degli anni. Da tutte le testimonianze si dice che abbia vissuto una vita solitaria negli ultimi anni e che il suo primo stile di vita rock n' roll abbia portato a una salute cagionevole. Tutti quelli che lo conoscevano sentiranno la sua mancanza.

Reclutato nel 1975 come bassista degli AC/DC dopo essersi separato dalla band di Newcastle Armageddon, l'australiano Paul Matters rimase nel gruppo per poche settimane, tra febbraio e marzo. Con gli AC/DC, Matters si esibì dal vivo in un tour nazionale a Melbourne, Adelaide e Sydney per promuovere l'album di debutto HIGH VOLTAGE.

Paul partecipò solamente alla promozione del disco, già registrato con il basso di George Young. Venne poi sostituito da Mark Evans, apparentemente su richiesta di Bon Scott.

Un tempo brevissimo, che ha lasciato però spazio a qualche scatto: