5 esibizioni leggendarie che resero il CBGB il locale dei sogni

Nell'autunno del 2006 chiudeva il CBGB, storico locale rock dove si erano esibiti artisti del calibro di Patti Smith, i Ramones, The Heartbreakers. Dove, in un certo senso, il punk incontrò l'America.

Fondato il 10 dicembre 1973, il progetto iniziale prevedeva di trasformare il locale in un ritrovo per artisti blues e country. Ma presto si prese una strada diversa, quando il club che ospitava le esibizioni di tanti musicisti, il Mercer Arts Center, crollò nel 1973 insieme all’edificio che lo ospitava. Le band che si esibivano lì cercarono dunque nuovi posti per suonare, trovandosi proprio al CBGB, acronimo di "Country Blue Grass Blue and Other Music for Uplifting Gourmandizers".

Ecco alcune esibizioni che lo resero leggendario.

Ramones

Il 16 agosto 1974 i Ramones debuttarono per la prima volta come un quartetto. Il club era minuscolo, praticamente vuoto. Legs McNeil, che l’anno seguente avrebbe fondato la rivista Punk, li ricordò così:

Sembravano molto forti, avevano un grande impatto. Questi ragazzi non erano degli hippies. Era qualcosa di completamente nuovo.

Fu il primo di una serie di concerti, che la band tenne proprio al CBGB.