HAIR: i retroscena del musical che rivoluzionò il teatro

Decisamente curioso è quello che successe in Gran Bretagna.

Durante la prima londinese, infatti, il cast di HAIR interagì con il pubblico, ballando nella platea, sedendosi sulle ginocchia degli spettatori, che per la maggior parte reagì spaventandosi. Una scena che fece gridare allo scandalo fu quella del cast nudo dietro a un lenzuolo, a cantare parole di libertà e felicità. Scena brevissima, che il pubblico non digerì molto bene, lasciando in gran parte lo Shaftesbury Theatre.

Il riferimento alla nudità era ancora un gran bel tabù, che HAIR avrebbe contribuito a scardinare. Lo spettacolo, così come era stato presentato a New York, fu ammorbidito per il pubblico inglese. Altra curiosità: nel cast londinese sarebbe potuto entrare anche David Bowie, che fece un provino (per ben quattro volte) per una parte, ma non fu mai richiamato. Poco male: dopo aver visto uno spettacolo, in seguito, il Duca Bianco si disse poco impressionato dall’esibizione.

Molti sono i temi esplorati dal musical, tra i capelli simbolo di sfida, l’omosessualità, la ribellione contro adulti e genitori. Il tema principale è però uno: la ricerca della pace e dell’amore.

Negli anni Sessanta, fu oggetto di critiche, ma ben presto riuscì ad attirare il pubblico giusto e a far alzare dalle poltrone pure la critica di mezza età, maschile e bianca. L’impatto fu enorme, e una volta revocata la censura non si poté più tornare indietro: HAIR aveva aperto la strada alla consapevolezza sessuale, alla vitalità, a una nuova, rivoluzionaria, generazione.