Quando i Beatles suonarono in mezzo a un uragano (e non solo)

Ma questa presa di posizione sui diritti civili non fu l’unica peculiarità di quel concerto in Florida. Infatti, il giorno prima dell'arrivo dei Fab Four, l’uragano Dora aveva colpito St. Augustine e Jacksonville. Sia l'elettricità che la corrente furono fuori uso per diversi giorni, e il volo della band venne dirottato a Key West. Così, il concerto non si tenne il 9 settembre, e 9.000 dei 32.000 spettatori non riuscirono a partecipare al concerto.

George Harrison raccontò che nonostante l’uragano fosse passato, quel giorno il cielo era estremamente scuro e pieno di nuvole. Il vento fortissimo costrinse il gruppo a prendere alcuni accorgimenti, come inchiodare la batteria di Ringo Starr al palco.