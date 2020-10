Quei tre anni magici dei Pierrot Lunaire

I Pierrot Lunaire esordiscono con il primo album omonimo, nel 1974. A quell'epoca, era già canonizzata l'idea di progressive come un genere che abbracciava brani lunghi ed elaborati, dettati da una funambolica sperimentazione stilistica. Come ricorda Arturo Stalteri, però, il gruppo faceva delle canzoni più votate a una semplicità esecutiva. In realtà, a distanza di 40 anni dall'uscita del primo album, Stalteri ha dichiarato che avrebbe volentieri modificato in chiave più pop le canzoni.

Purtroppo le strade degli artisti si divisero. Erano giovanissimi e volevano intraprendere percorsi diversi, da Stalteri con le ambizioni di pianista classico a Caporaletti con un futuro nella musica jazz. Così successe quello che doveva succedere, ma gli artisti non dimenticarono mai quel triennio dove tutto era possibile.

E anche se le vendite non andarono alla grande, la critica e i fan hanno lodato i Pierrot Lunaire!