Chi era Arnold Layne del primo singolo dei Pink Floyd?

Il video ufficiale del brano, uscito nel 2018, mostra i Pink Floyd nel 1967 su una spiagga invernale alle prese con un manichino. I musicisti lo portano in giro, lo vestono, lo svestono, ne fanno un componente del loro gruppo, divertendosi con una naturalezza innata, nonostante le telecamere. E quel manichino è il simbolo di Arnold Layne, un personaggio realmente esistito nella Cambridge degli anni Sessanta.

Arnold Layne, a quanto si racconta, era un travestito, che rubava abiti e biancheria da donna in diverse parti della città. E Roger Waters ricorda bene che sua madre e quella di Syd tenevano a pensione delle studentesse di un collegio femminile e, ogni volta che stendevano la biancheria sul balcone, Arnold la rubava.

La canzone a lui dedicata è quindi una narrazione dettagliata della sua quotidianità attraverso la sua percezione personale. Proprio per questo motivo, data l'ambiguità del tema all'epoca e la modalità narrativa, venne censurata da Radio London. Il brano, inoltre, non fu mai inserito in un album in studio, ma compare solo in alcune raccolte, come Relics e Echoes: The Best Of Pink Floyd.

Ascoltiamo oggi una storia unica, che porta con sè una libertà interpretativa svincolata da schemi e convenzioni. Una storia che ci ricorda gli inizi, lontani e magici, dei Pink Floyd.