Keith Reid e il mistero di “A Whiter Shade of Pale”

Parlando del processo creativo che portò al testo di A Whiter Shade of Pale, Keith Reid rivelò in un’intervista di avere in mente il titolo - una frase forse sentita in un bar - e di aver capito che sarebbe stata l’inizio di una canzone. Era come avere il pezzo di un puzzle, bisognava solo trovare gli altri.

Reid disse inoltre di essersi ispirato molto ai testi di Bob Dylan, pezzi quasi surreali negli anni Sessanta.

And so it was that later

As the miller told his tale

That her face, at first just ghostly

Turned a whiter shade of pale.

Qualunque sia stata l'ispirazione, il brano è molto evocativo, quasi cinematografico, e sembra raccontare una scappatella finita male. Ma non tutti sono d'accordo sul suo significato. Il tono malinconico di A Whiter Shade of Pale, d'altronde, ci suggerisce che possono esserci altre interpretazioni per quella “sfumatura più bianca di pallore” comparsa sul volto della ragazza della canzone. Il soffitto che gira, altri drink, il ritorno di quel pallore, ancora e ancora.

Non possiamo capire appieno il significato del brano, e forse nemmeno vogliamo farlo. Il fascino di questo grande successo è anche nel suo mistero.