Chi era l’American Girl di Tom Petty?

Ma il mistero su chi fosse quella 'ragazza americana', e cosa stesse passando nel brano di Tom Petty, rimane affascinante. Le interpretazioni oscillano. La canzone parla di un cuore spezzato? Di un suicidio? Si tratta di un inno o un incoraggiamento ad andare avanti dopo la rottura di una relazione?

Le interpretazioni divergono, ma alcuni dettagli del testo possono aiutarci a decidere.

Well, it was kind of cold that night

She stood alone on her balcony

Yeah, she could hear the cars roll by

Out on 441.