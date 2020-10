Quando Keith Moon provò a entrare nei Beatles

Negli anni Sessanta divenne celebre l'incontro tra il folle batterista degli Who e il bassista dei Fab Four. In gioco c'era una richiesta molto interessante...

Verso la metà dei Sixties le due band britanniche si contendevano la scena con due stili molto differenti. Da un lato gli estrosi Who, veri e propri animali da palcoscenico, dall'altro i Beatles, gentlemen nell'approccio musicale. Alla batteria se la giocavano Keith Moon per gli Who, soprannominato Moon The Loon per la sua vena folle e Ringo Starr per i Beatles, chiamato invece il Beatle Triste, per il suo carattere introverso e solitario. Insomma, gli anelli opposti della catena del rock 'n roll, che in quegli anni assumeva una sua identità sempre più specifica.

Era il 1966 quando Keith Moon incontrò Paul McCartney allo Scotch Of St. James, un club di Londra, e gli sottopose una richiesta precisa: voleva unirsi ai Beatles come batterista. Secondo Mark Blake, biografo degli Who, Paul avrebbe suggerito a Keith, senza scomporsi, di parlarne direttamente con Ringo Starr.