Quando Sandy West e Joan Jett fondarono le Runaways

Joan Jett, Lita Ford, Sandy West, Jackie Fox, Cherie Currie... E non solo. Come nacque l'iconica band tutta al femminile che conquistò il rock?

Negli anni Settanta la scena musicale era ricca e variegata. Dal rock al progressive, passando per l'heavy metal, c'erano tantissime sfumature da cui trarre ispirazione e ancora molte altre da sperimentare. Insomma, la musica non era solo un hobby, ma uno stile di vita.

Per questo una giovane adolescente californiana, all'anagrafe Sandra Sue Paravento, voleva svincolarsi della sua immagine da scolaretta per scoprire il rock 'n roll. Aveva già la sua batteria, regalatele all'età di nove anni e a quindici era una fiamma che divampava con la sua musica tra diversi locali, ma senza ancora un riferimento solido.

Per questo, colei che conosciamo oggi come Sandy West voleva dar voce a una band tutta sua, di sole ragazze. Ma con il tempo, i sogni di una ragazza si scontrarono con le difficoltà dello star system. Come raccontano anche la cantante Cherie Currie e la chitarrista Lita Ford nelle loro autobiografie, le Runaways subirono violenze e abusi da parte dell'egemonia dei discografici. Loro erano giovani, spensierate, interessate solo a divertirsi con la musica e raggiungere il successo, e non rimpiangono nulla, ma non fu facile.