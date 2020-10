Quando i Led Zeppelin registrarono il loro primo live album

Il 22 ottobre 1976 i Led Zeppelin pubblicarono con la Swan Song Records il loro primo album live, THE SONG REMAINS THE SAME. E c'era anche un film concerto...

Il primissimo live album dei Led Zeppelin venne registrato nel luglio del 1973, durante un concerto al Madison Square Garden di New York che durò tre notti. Eddie Kramer, che aveva collaborato con i Led Zeppelin per il loro secondo lavoro, LED ZEPPELIN II, per registrare i brani utilizzò uno studio mobile, il Wally Heider. I concerti al Madison Square Garden erano parte del tour degli Zeppelin in nord America per la promozione di HOUSES OF THE HOLY, disco aperto proprio dal brano The Song Remains The Same.

La registrazione dei concerti tenutisi al Madison Square Garden vennero utilizzate dalla band anche come soundtrack per un film concerto. Con il regista del film, tuttavia, il gruppo ebbe qualche problema. Infatti, Joe Massot, all’epoca molto giovane, era stato ingaggiato per il ruolo, ma non riuscì a calcolare bene la quantità di pellicola da utilizzare per la ripresa delle scene: all’appello mancavano quindi dei momenti fondamentali dei concerti. Alla fine la band licenziò Massot, e ingaggiò Peter Clifton.

Inoltre, quando vennero rilasciati per la prima volta, tra il disco e il film c’erano delle differenze, principalmente nella scaletta dei brani utilizzati: ad esempio, il film includeva Black Dog, ma non Celebration Day, presente invece nell’album.

Queste differenze vennero appianate quando si pubblicò una riedizione di THE SONG REMAINS THE SAME, nel 2007. Le canzoni vennero sincronizzate tra album e film, mentre alcune vennero inserite come tracce bonus sul DVD. Nel 2018 un’altra edizione di THE SONG REMAINS THE SAME venne realizzata in più formati.

L’album ricevette recensioni sia negative che positive, e la band stessa espresse più volte il debole legame affettivo con quel disco, nonostante fosse il loro primo live. Jimmy Page confessò che non credeva fosse quella la migliore rappresentazione dei Led Zeppelin. E voi cosa ne pensate?