Cosa nascondono gli archivi di Joni Mitchell?

A questo punto, nel repertorio della Mitchell sono entrate canzoni che oggi conosciamo bene, Urge For Going, The Circle Game, Both Sides Now e Morning Morgantown, assieme a Song To A Seagull che fornirà una specie di sottotitolo per il primo album.

Il quarto disco ci schiaffeggia delicatamente con una decina di emozionanti provini casalinghi registrati a New York nel giugno del 1967. C’è I Had A King, spesso segnalata come dedicata all’amore tra lei e Graham Nash, che però qui ancora non conosceva (ahi ahi, le pubblicazioni d’archivio) e ci sono anche due gioielli come Michael From Mountain e Chelsea Morning.

Questa lunga cavalcata nella giovinezza della regina indiscussa delle cantautrici americane si chiude con tre lunghi set concertistici registrati il 27 ottobre 1967 alla Canterbury House di Ann Arbor: 37 interpretazioni che fanno venire i brividi lungo la schiena. Joni è già la matura e raffinata artista con un repertorio che si avvia a diventare gigantesco per qualità e intensità, quella che di lì a poco entrerà in studio con David Crosby (il fidanzato allora) e Stephen Stills per registrare il primo album.

Abbiamo lasciato per ultimo un piccolo gioiello, registrato il 28 maggio 1967 per una radio di Philadelphia. Si tratta di una versione, abbastanza unica, di Sugar Mountain, classico del repertorio di Neil Young ancora inedito all’epoca. Insomma, una lunga e affascinante immersione negli esordi di un’artista inarrivabile.

Possiamo solo immaginare quali gemme emergeranno nei prossimi volumi, che a quanto pare saranno composti da ben più di cinque dischi ciascuno. Per ora godiamoci questo primo capitolo da cui vengono estratte due preziose appendici: il triplo vinile con il concerto alla Canterbury House del 1967 e il singolo 33 giri con le prime registrazioni, quelle del 1963. Entrambi sono stati realizzati anche, in tiratura molto limitata, in vinile bianco.