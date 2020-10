Keith Richards rilascia un nuovo video del classico “Hate It When You Leave”: guardalo qua

Il brano, apparso originariamente sul disco solista di Keith Richards MAIN OFFENDER del 1992, è stato ristampato in vinile in occasione del Record Store Day. Ecco il nuovo video:

Il leggendario chitarrista dei Rolling Stones ha collaborato con il regista Jacques Naudé per realizzare il nuovo video di Hate It When You Leave, brano rilasciato originariamente all'interno del LP solista MAIN OFFENDER del 1992.

Naudé (che è sposata con la figlia di Keith, Alexandra Richards) è noto per aver girato video per clienti quali Nike, Ralph Lauren, Calvin Klein, Dior, Vogue, e il Wall Street Journal.

Per Hate It When You Leave, Naudé ha filmato la vita di tutti i giorni di alcuni americani, in ogni sua fase. Possiamo osservare un uomo che falcia un prato, una nonna con una nipotina, un bambino che impara a suonare la batteria, ma anche un gruppo di ragazze a un allenamento di cheerleading. Verso la fine, vediamo Richards seduto in giardino accanto a un vaso di fiori.

Il video ritrae la semplicità della vita, che è la cosa più bella del mondo e rende omaggio alle persone e ai luoghi che si amano, soprattutto in un momento in cui la famiglia, gli amici e gli amanti sono stati tenuti separati.

Così si legge in una nota che accompagna la clip.

Hate It When You Leave viene riproposto come singolo in vinile rosso da 7 pollici in occasione del Record Store Day del 24 ottobre. Il B-Side è invece una cover dello standard blues Key to the Highway, originariamente disponibile solo sull'edizione giapponese di MAIN OFFENDER.