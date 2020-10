Quando David Bowie recitò nello spot di un gelato

Dopo il successo dello spot, l'esordiente Bowie continuò la sua carriera sullo schermo parallelamente a quella musicale. Nessuno voleva rinunciare a quel volto così particolare e a una presenza scenica d'impatto. Così nella sua vita, Bowie prese parte ad almeno 6 pubblicità, di cui una nel 1987 con Tina Turner per la Pepsi. E ancora nel 2003 per la Nestlè, con un parodico incontro con Ziggy, e nel 2013 per Louis Vuitton.

Ma i successi arrivarono anche al cinema con un primo videoalbum: Love You Till Tuesday e alcuni cortometraggi. Poi, il cameo in Christiane F. Noi, ragazzi dello zoo di Berlino (1981) e il ruolo da protagonista in Labyrinth- Dove Tutto è possibile (1986).

Da qui si dipana una lunga lista di collaborazioni, che dimostrano le capacità poliedriche di Bowie: cantante, musicista, attore, performer, artista e molto altro. Non basterebbero i più svariati alter ego per descriverlo!