Quando gli Earth, Wind & Fire recitarono in un film

Nel 1975, una pellicola di Hollywood con Harvey Keitel lanciò verso il successo il gruppo funky disco, con una colonna sonora da Grammy.

Basta citare brani come September, Boogie Wonderland e Let's Groove per portare tutti sulla pista da ballo. Così, negli anni Settanta, il gruppo degli Earth, Wind & Fire conquistò la scena musicale con un sound tra jazz, funky, blues e dance. Una combinazione vincente, che li collocò nell'aura eterna della disco music con ritmici e irrefrenabili brani da ascoltare e riascoltare a ripetizione. La band di Chicago guidata da Maurice White aveva già collezionato cinque album nel 1975, quando l'attenzione di Hollywood ricadde sul loro disco in uscita quell'anno: THAT'S THE WAY OF THE WORLD.

La band, dalla sua fondazione nel 1969, aveva già dettato una svolta molto importante nello scenario della black music, unificando più generi diversi che prima erano divisi in compartimenti. Le loro erano febbrili esibizioni dai sound poliedrici, dove i riflettori illuminavano abiti sfarzosi e mosse da ballerini provetti. In un loop da luci stroboscopiche gli EWF si guadagnavano una posizione musicale originale e innovativa, dettando le regole delle nascenti discoteche. Non solo una band, ma uno stile di vita, che non poteva mancare di occupare il grande schermo.