Quella volta in cui Jack Bruce suonò nella band di Ringo Starr

Per ricordare lo storico bassista dei Cream celebriamo la sua amicizia con Ringo Starr, che lo portò in tour accanto a musicisti di spessore, tra cui l'ex collega Ginger Baker!

La collaborazione con i Cream diede visibilità e confermò il valore già consolidato del bassista Jack Bruce. Sin da piccolo, svezzato con una preparazione musicale classica, Jack dimostrò una propensione naturale per la musica. Dal violoncello alla chitarra, dal jazz al blues, quella era la sua strada, fatta da esperienze diverse e originali. Per ultima, quel live a Catanzaro, lascito definitivo del musicista scozzese al suo pubblico italiano. L'anno dopo, più precisamente il 25 ottobre 2014, l'ultimo stadio di un cancro al fegato lo portò via.

Aveva 71 anni, quasi coetaneo del suo nemico-amico Ginger Baker, che invece morì nel 2019. Il loro rapporto di amore e odio aveva infiammato i Cream. Da un lato c'era Baker che definiva il suo collega un "pinguino", dall'altro Bruce si irritava durante le registrazioni quando Baker faceva "rumore" con la sua batteria.

Nonostante tutto, Bruce fu felice di rivedere Baker sul palco nel 1999. I due infatti suonarono insieme in uno dei celebri tour della Ringo Starr & His All Starr Band, il grande gruppo di turnisti che affiancò l'ex Beatle dalla fine degli anni Ottanta a oggi.