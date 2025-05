Alex James da bassista dei Blur a produttore di formaggio

Un bassista tra le forme di formaggio (e le bollicine)

Il suo formaggio più noto, il Blue Monday – un erborinato creato con la collaborazione di Shepherds Purse – è diventato un prodotto di punta in molte catene di supermercati britanniche come Morrisons. Ma James non si è fermato qui. Nel 2023 ha lanciato anche il suo spumante: si chiama Britpop Brut ed è un omaggio alle sue due passioni più grandi – la musica e il buon vivere.

James non ha mai completamente abbandonato il mondo dello spettacolo: oltre a scrivere libri autobiografici, conduce programmi radio e podcast sul cibo e il vino inglese. Inoltre, ha dato il via al progetto Britpop Classical, in collaborazione con la London Concert Orchestra, per reinterpretare in chiave sinfonica i grandi successi degli anni ’90 – inclusi quelli dei Blur e persino dei Prodigy.