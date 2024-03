LAMAREA: la nostra intervista

Quando comincia la storia dei Lamarea?

"Con l’attuale formazione nel novembre 2015, è una cosa abbastanza recente. Veniamo dalla provincia di Lucca, da Camaiore. Da allora abbiamo tenuto diversi concerti e live, ma non siamo ancora riusciti a muoverci in tutta Italia, anche se siamo stati in Liguria e diverse volte a Roma."

“Torno a splendere”, il brano con cui vi siete aggiudicati il contest, è molto intimo. Chi l’ha scritto?

"Lo ha scritto Alessandro. L’ispirazione per questo brano è venuta durante un periodo non troppo felice, quando è finita una storia che durava da diversi anni. La canzone però non si limita a questo, parla di tutti quei rapporti che ti lasciano una traccia, nonostante finiscano. Non è un brano rivolto all’amore, piuttosto a tutte le relazioni. Normalmente le nostre canzoni sono scritte con un lavoro di squadra, uno di noi porta un’idea e da lì sviluppiamo il tutto."

A dicembre siete usciti con l’album “Oltre”, avete altri progetti in cantiere?

"Noi stiamo continuando a scrivere, abbiamo già una decina di nuovi brani. Per il momento continueremo a suonare dal vivo i brani di Oltre. Abbiamo diversi appuntamenti in questo periodo, il disco ha avuto un discreto successo. Per essere un primo album ha fatto una buona impressione. Cerchiamo di tenerci impegnati e non stare mai fermi."

Avete un’etichetta discografica?

"No, l’album è completamente autoprodotto e autofinanziato (soprattutto). Per quanto riguarda il video abbiamo collaborato con uno studio “viareggino”, The Red Box Studio, di Gioacchino Magnani e Giacomo Dulise. Abbiamo collaborato con loro per “Torno a Splendere” e “Gioco di Specchi”, a breve uscirà anche “La Marea”…"

Ci avete scritto che la vostra esperienza nasce dal bisogno di musica, ma quando è iniziata la vostra avventura come musicisti?

Alessandro: "In casa è sempre stata un’esigenza cantare. Mia nonna cantava per tutto il giorno, così anche mia madre. L’approccio al canto per me nasce proprio nell’ambiente familiare. E così per tutti noi: quando nasci in un’ambiente in cui la musica ha una forte presenza, ti inserisci naturalmente. Suoniamo tutti da una decina d’anni."