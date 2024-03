JIMI HENDRIX: gli scatti più iconici

Tramite i miei contatti riuscii a ottenere un pass come fotografo. Ci andai con degli amici, compreso Rodney Bingenheimer: Rodney era – ed è ancora - il tipo da cui andare a LA per avere delle dritte su tutto ciò che è cool. Quando toccò a Hendrix salire sul palco, nessuno di noi sapeva chi fosse. Ma un fotografo tedesco – non me lo scorderò mai – mi disse: “Conserva qualche scatto per questo tipo, Jimi Hendrix”. Fu una performance folle, intensissima. Quando finì il set, Hendrix cadde in ginocchio, sparse il liquido per gli accendini sulla chitarra e usando dei fiammiferi le diede fuoco." Così sono nati gli scatti più famosi dell'icona più distruttiva del rock.

Tratto dal numero 55 di Classic Rock Italia