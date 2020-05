Quando Janis Joplin fuggì dal bullismo e da una città senza pietà

Janis Joplin è stata una ragazza in fuga dalla propria casa, in bilico fra fragilità e sfrontatezza, alla continua ricerca della propria arte...

Port Arthur, la città di Janis Joplin, era un luogo senza pietà. Fondata a fine 800 solo come fermata della ferrovia, con gli anni divenne una delle nuove mecche del petrolio in Texas. Janis e i suoi fratelli minori, Laura e Michael, furono incoraggiati e spinti verso l'arte e la musica dai genitori, con il chiaro permesso di essere diversi da quella massa di persone così omologate fra loro.

Alle scuole medie, Janis dipingeva, scriveva canzoni e suonava la chitarra. Indossava jeans aderenti e mocassini senza calzini. Era la classica personalità artistica, indipendente e brillante, aveva idee chiare e concise, molte delle quali non sarebbero state accettate facilmente dalla gente di Port Arthur. Laura, la sorella di Janis, ha raccontato:

C'era un gruppo di ragazzi molto conservatori e un capitolo attivo del Ku Klux Klan, così quando Janis era al liceo, parlando di integrazione razziale durante una discussione di studi sociali, divenne un target.

Alcuni di quegli stessi ragazzi l'avrebbero poi bullizzata, chiamata "Maiale bizzarro", lanciato contro dei penny e presa in giro per il peso, l'acne o la sua chiarezza in ambito di diritti civili. Molti di questi ragazzi non avevano mai lasciato Port Arthur, e negli anni in cui Janis decise di andarsene non cambiarono molte cose, se non per il fatto che lei divenne una rock star. Un'icona indipendente, una donna ricca, pronta a tornare per pregustarsi una rivincita e una piccola vendetta personale, così come la speranza di essere finalmente accettata. Tornò in città vestita da hippy, con piume colorate fra i capelli e un'infinità di braccialetti ai polsi.