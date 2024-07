MY PUNK GENERATION: i Decibel e Enrico Ruggeri

O anche il rap, magari. C’è qualcuno che lo considera una specie di nuovo punk.

"Guarda, l’ho pensato. E penso che all’estero sia ancora così. Purtroppo, in Italia è stata un’occasione persa. Io in più interviste qualche anno fa ho detto: è il nuovo unk, il rap. Ma oggi mi sembra veramente in ostaggio del pop, delle bambine, delle ragazzine. I concerti rap [dei nomi] più famosi hanno un pubblico di dodicenni. Vedi, il rap poteva esserlo. Aveva delle caratteristiche comuni. Veniva dal basso. Era obbligato a fare dei bei testi, perché non avendo un tessuto musicale ampio, poteva diventare il nuovo punk, potevano diventare i nuovi cantautori… Io avevo grandi aspettative sul rap. Poi, invece, è andata come è andata."