L’intervista a Peter Criss dei KISS

Eri deluso del fatto che Bruce Kulick, Eric Carr e Eric Singer non sono stati inseriti? E il quartetto originale?

Peter: "Soltanto i quattro originali: noi siamo i ragazzi che hanno iniziato, e noi siamo i ragazzi che hanno messo le basi, così come coloro che hanno fatto il make-up originale. Siamo usciti con cinque grandi album, e sicuramente soltanto i quattro membri originali dovrebbero essere introdotti nella Hall Of Fame."

Guardando indietro, alla tua carriera nei KISS, quale pensi sia stato il tuo posto nella storia della band? Speri che i fan si ricordino di te?

Peter: "Credo di aver lasciato un segno veramente positivo nella 'Kisstory', o come lo vogliate chiamare, nel rock'n'roll business. Mi sono stati assegnati molti premi, abbiamo molti record d'oro e di platino, e abbiamo fatto anche molte cose divertenti. Ma i miei premi personali, come il People's Choise, sono speciali, quando alcuni batteristi mi rendono omaggio e mi dicono che non avrebbero mai suonato se non fosse stato per me. Questo mi colpisce, perchè so che ho lasciato un segno, come batterista. E so che c'è un inferno di batteristi la fuori che oggi lo fanno a causa di Peter Criss, non per i KISS, ma per Peter. Sono davvero orgoglioso di questo."

Quali sono i tuoi prossimi programmi?

Peter: "Ho lavorato su un paio di libri che voglio davvero finire. Sono tornato a dipingere, e mia moglie ama il modo in cui dipingo. Quindi sono tornato a farlo e ne sono davvero compiaciuto. Ho un album da finire, su cui sono stato appollaiato per nove anni, iniziato prima del mio cancro. Non l'ho mai finito... magari l'anno prossimo ci riuscirò, chissà."