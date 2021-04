avete mai visto i disegni originali di John Lennon?

Il periodo di Amburgo

E tuttavia solo nei suoi due volumetti pubblicati in vita, In His Own Right (1964) e A Spaniard in the Works (1965), appaiono i primi fondamenti del suo stile e le prime operine mature. Sicuramente questo stile si formò già nei primissimi anni Sessanta, quando Lennon compiva vent’anni. Ufficialmente non è dato di conoscere la sua produzione del 1960-63, il periodo di Amburgo e dei primi successi discografici dei Beatles, ma in molti a suo tempo si sono chiesti fino a che punto nei due tomi Lennon avesse riciclato produzioni estemporanee di quei primi anni di carriera musicale (a parte qualche ripresa dal «Mersey Beat» già riconosciuta da appassionati e collezionisti).

La risposta sta in lettere, cartoline e altre missive private di quegli anni (la silloge di riferimento, anche per l’epistolario successivo, è The John Lennon Letters, volume pubblicato da Weidenfeld & Nicolson – in Italia da Mondadori – e curato da Hunter Davies). I personaggi che più caratterizzano In His Own Right e A Spaniard in the Works – bipedi senza braccia, con mani al posto dei piedi, o in generale storpi o “storti” – compaiono infatti già ben delineati nella corrispondenza scritta da Amburgo, dove gli schizzi accompagnano quella verve letteraria intessuta di crasi e giochi di parole che caratterizzerà i due volumi del ’64-65.

Lo stile grafico riversato in quei primi due libri ritornerà ogni tanto anche negli anni successivi, prevalentemente in bigliettini personali per Yoko o comunque di circolazione familiare (si vedano Freda People del 1971, dove i suoi personaggi “storti” sono messi su un pentagramma recante in chiave il simbolo della sterlina, o Remember Love, dello stesso periodo, dove gli “storti” si scambiano fiori). Notevole, in questa vena, il tardo Kangaroo del 1979, dove Lennon mette a contrasto ritratti di personaggi “realistici”, tutti comodi e felici nella tasca del marsupiale, con i suoi omini stortignacchi relegati al di sotto del canguro, esclusi da quel privilegio di sicurezza “materna”. Una prova di più della simpatia umana, e forse perfino dell’identificazione, che provava nei confronti di quei “diversi”.