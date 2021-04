In Italia il vinile supera il cd: non succedeva dal 1991

Lo scorso 23 marzo si è tenuta in streaming l’annuale edizione del Global Music Report dell’Ifpi, la federazione mondiale delle case discografiche. E la sua panoramica globale ha specificato una crescita dell’1,44% del mercato musicale italiano rispetto al 2020. Lo stesso anno in cui l’Ifpi aveva rilasciato ulteriori dati interessanti sul Bel Paese, con un contributo economico nazionale del vinile di 15 milioni, in crescita del 2,5% rispetto al 2019. Tutta un’altra vita rispetto al cd che, pur stanziandosi su 24 milioni di euro di ingressi, ha però subito un drammatico calo di vendite del 35%. Tali testimonianze numeriche sono quindi fondamentali nel decretare come, anno per anno, la situazione economica musicale sia in continuo mutamento. Soprattutto se osserviamo la curva metaformica dal 2010, anno in cui il vinile ha incominciato a tornare in grande stile.