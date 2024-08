I batteristi italiani che hanno fatto la storia

In continua e fervida attività, è sempre alla ricerca di nuovi stimoli e contaminazioni. È impossibile parlare di Napoli senza soffermarsi sulla mitica figura di Franco Del Prete, anche lui, come i suoi conterranei, artista polivalente che non si è mai limitato al solo drumming. Nasce con gli Showmen, potentissima band di rhythm and blues in cui troviamo anche James Senese (poi con lui in Napoli Centrale) e Elio D’Anna (che ritroveremo negli Osanna). La band partenopea lascerà un ottimo album, nel 1969: sound “nerissimo”, con riprese di James Brown e di Mercy Mercy Mercy, un brano scritto da Joe Zawinul per Cannonball Adderley e tradotto come Credi credi credi in me.

A metà anni 70, con Senese fonda la meravigliosa esperienza di Napoli Centrale, jazz fusion rock mediterranea con un substrato lirico anche sociopolitico (l’indimenticata Campagna, invettiva contro i padroni che sfruttano il lavoro dei contadini, il cui testo è farina del sacco di Del Prete). Allo scioglimento della band seguiranno numerose esperienze, da Eduardo De Crescenzo a Peppino Di Capri, da Sal Vinci a Enzo Gragnaniello, dall’amico James Senese (con cui collabora anche nel recente O SANGHE) a Gino Paoli. Il drumming di Del Prete è imperioso, sanguigno, tipicamente jazz funk rock (dalle parti di Chester Thompson dei Weather Report di BLACK MARKET). Un paio di esempi illuminanti in tal senso li troviamo nella già citata Campagna e in ’A gente ’e Bucciano, entrambi di Napoli Centrale.