Lavorare gratis? No, grazie

"L'idea di farmi il culo e poi qualcuno decida di scaricare i miei fil e condividerli, beh, non è questo il motivo per cui lavoro. E' un po' come dire, ti piace fare l'idraulico, andare in casa di qualcuno a lavorare tutto il giorno e poi, al momento di pagare, sentirsi dire 'No, ti ringrazierò e basta'" ha poi aggiunto: "Ho sentito dire da alcuni: 'Oh, hai abbastanza soldi!' come se mi servisse un ragazzino di 18 anni che mi dice quando i miei soldi sono abbastanza."

"La cosa più triste di tutte le prossime grandi band, è che nonostante il talento, il carisma e tutto il resto, non avranno mai la possibilità che abbiamo avuto noi, perchè non esiste più un'industria musicale. Non ci sarà modo per loro di pagarsi l'affitto. Dovranno rilasciare la loro musica praticamente gratuitamente."