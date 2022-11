Il Banco del Mutuo Soccorso raccontato da Maltese

Tra chitarra e tromba

Io ho sempre suonato la chitarra, ma quando avevo sedici anni, e vivevo a Lucca, un mio amico mi convinse a iscrivermi al conservatorio Boccherini. Inizialmente mi volevo orientare verso lo studio del flauto, ma c’erano troppi anni di studio per diplomarmi. I docenti mi dissero che ero portato per la tromba e seguii questo consiglio, anche se, dopo tre anni, non ho completato gli studi e mi sono rivolto ad altri interessi. In effetti, ci sono ancora delle persone che mi dicono “Ma come, Rodolfo, tu suoni la tromba?”, mentre in realtà la tromba è ben presente anche all’interno di alcuni album del Banco, come GAROFANO ROSSO, COME IN UN’ULTIMA CENA o ...DI TERRA.

Probabilmente, il mio ingresso nel Banco del Mutuo Soccorso fu agevolato proprio dal fatto che Vittorio cercava un chitarrista in grado di suonare anche altri strumenti, come me. Ad esempio, nelle esibizioni live di DARWIN, sul finale de La conquista della posizione eretta serviva qualcosa che assomigliasse al barrito di un mammut: per questo mi venne l’idea di utilizzare il corno francese, che si rivelò perfetto. Per me, avere la possibilità di suonare un altro strumento è un grosso patrimonio: oltre a darmi delle sensazioni particolari, la tromba mi permette di poter esprimere delle storie legate anche a un lato diverso, più jazzistico, della mia personalità.