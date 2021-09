10 grandi session men della batteria pop

Chi sono i più grandi session men della storia della batteria? Ecco i dieci batteristi più registrati del passato e del presente, dieci musicisti straordinari che hanno decisamente segnato la discografia mondiale a suon di hit.

Articolo di Corrado Bertonazzi, batterista e fondatore del sito SuonarelaBatteria.it.

1. Hal Blaine

A partire dalla fine degli anni ‘50, Blaine lavora per artisti del calibro di Elvis Presley, Frank e Nancy Sinatra, i Beach Boys (registrando l'album PET SOUNDS, considerato uno dei più importanti della storia del pop) e ancora Simon and Garfunkel, gli ex Beatles John Lennon e George Harrison.

Collabora anche con il leggendario produttore Phil Spector, lasciando la propria firma su circa 35 mila brani di cui ben 40 che vanno al n.1 in classifica. Oltre alle colonne sonore per il cinema e per la televisione, ha registrato brani come I Get Around e Good Vibrations per i Beach Boys, Strangers in the Night e Something Stupid per Frank Sinatra.

Blaine e altri musicisti della scena di Los Angeles fanno parte della cosiddetta “Wrecking Crew”: un collettivo di musicisti che veniva richiesto da artisti e produttori per le registrazioni in studio. Su di lui si può trovare anche un libro che racconta la sua storia e un film documentario uscito nel 2008.

Un vero punto di riferimento per tutte le generazioni successive di batteristi.