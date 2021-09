Come i Beatles crearono la loro più grande hit: “Hey Jude”

Nasce nel 1968 Hey Jude, il brano forse più famoso dei Beatles, con una toccante storia alle spalle. Hey Jude è una pietra miliare del rock nata in un periodo burrascoso per la band, e questo rende la sua storia ancor più affascinante.

Hey Jude nacque dalla penna eclettica di Paul McCartney, anche se venne accreditata anche a John Lennon. Si tratta di un brano importantissimo per la storia dei Beatles per molti fattori. In primis, Hey Jude fu il primo singolo a uscire con la nuova etichetta Apple fondata dal gruppo. Sarebbe dovuta essere inclusa nel celeberrimo WHITE ALBUM, ma alla fine uscì come traccia singola nel 1968. Con i suoi 7 minuti di lunghezza, divenne il brano più lungo ad uscire come singolo dell'epoca. Hey Jude nacque in un periodo molto difficile per i Fab Four che, di lì a poco, si sarebbero divisi. Il brano è forte, icastico e positivo nella trasmissione del suo profondo messaggio; ma qual è la storia dietro Hey Jude? Perché Paul McCartney si sentì ispirato a scriverla?